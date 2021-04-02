Уфа, 2 апреля 2021, 10:41 — REGNUM Руководителя подразделения железной дороги заподозрили в получении взятки в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Следователи считают, что подозреваемый начальник района контактной сети на станции Юматово Чишминской дистанции электроснабжения знал, что эти действия не являются законными, поскольку не были оформлены договора на выполнение данных работ.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Следователи направили в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-главу сельсовета заподозрили в получении взятки.