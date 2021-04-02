Уфа, , 10:41 — REGNUM Руководителя подразделения железной дороги заподозрили в получении взятки в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Следствием установлено, что подозреваемый в 2019 году за денежное вознаграждение в сумме 52 500 рублей незаконно организовал работы по установке на электросетях села Ключарево Чишминского района, деревни Юматово Уфимского района Республики Башкортостан 35 информационно-измерительных комплексов точек поставки/покупки электроэнергии, путем привлечения к выполнению данных работ подчиненных ему работников контактной сети на станции Юматово», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что подозреваемый начальник района контактной сети на станции Юматово Чишминской дистанции электроснабжения знал, что эти действия не являются законными, поскольку не были оформлены договора на выполнение данных работ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Следователи направили в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-главу сельсовета заподозрили в получении взятки.