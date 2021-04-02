Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Компания Facebook добавит новые визуальные подсказки в поддержку вакцинирования от коронавируса. Об этом сообщило издание SocialMediaToday.

По данным издания, нововведения коснутся социальной сети Facebook, в которой появятся так называемые «рамки профиля», и Instagram —здесь разработчики добавят новый стикер для историй и сообщений «Давайте сделаем прививку».

Отметим, что в Facebook считают, что визуальные подсказки могут служить важной цели. «Мы знаем, что люди с большей вероятностью захотят вакцинироваться, если увидят, что люди, которым они доверяют, делают это», — рассказали представители компании.

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