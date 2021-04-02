Берлин, , 10:39 — REGNUM В результате пожара в одной из больниц Берлина один погиб человек и еще пятеро пострадали. Об этом 2 апреля сообщает берлинская пожарная служба на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что пожар произошел в административном округе Берлина Штеглиц-Целендорф.

«Загорелась палата на 2-м этаже клиники. Один человек погиб и еще пять человек пострадали», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что трое человек из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии и добавляется, что более 100 пожарных ликвидировали данное возгорание в течение трех часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что открытое горение в кардиологическом центре города Благовещенск ликвидировано сотрудниками противопожарной службы.