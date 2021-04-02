Ташкент, , 10:35 — REGNUM В Узбекистане разработают законодательную базу для проведения операций по трансплантации внутренних органов, сообщает агентство «УзА».

Этот вопрос поднимался 1 апреля на совещании по вопросам здравоохранения под руководством президента республики Шавката Мирзиёева.

Он отметил, что в 2020 году специалисты республиканского центра хирургии отказали в госпитализации 900 пациентов, нуждающихся в пересадке.

«Всё равно люди отправляются на лечение в Индию, Корею, Германию, Россию. Пришло время это внедрить у нас или нет?» — спросил глава государства.

Согласно действующему законодательству, в Узбекистане запрещается проводить операции по пересадке, если донор не является близким родственником пациента.