Салехард, , 10:35 — REGNUM Учёные не нашли связи между добычей нефти и газа на Ямале и гигантскими воронками — метановыми кратерами, которые образуются при выбросе газа из-под земли. Об этом сообщает портал «Научная Россия».

Заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский подтвердил, что исследуя природу ямальских кратеров, первоначально были разные предположения, в том числе и о техногенном происхождении.

«Сейчас, говоря обо всех кратерах, которые мы исследовали за 6,5 лет, мы не можем показать никакую, по крайней мере, прямую, связь с жизнедеятельностью человека и нефтегазовыми промыслами, которые работают в этом регионе», — отметил Василий Богоявленский.

Отмечается, что метан — это мощный парниковый газ, который заключён в своеобразном резервуаре — в зоне вечной мерзлоты. Метан может выделяться постепенно, но также способен поступать в атмосферу в виде мощного взрывного выброса, образовывая кратеры. Напомним, с 2014 года на территории ЯНАО было обнаружено несколько воронок. Самая известная из них — в районе Бованенковского месторождения. Её глубина около 35 метров, а диаметр — около 40 метров. Все кратеры на сегодня полностью затоплены.

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