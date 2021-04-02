Бристоль, Великобритания, 2 апреля 2021, 10:34 — REGNUM Британская студия Auroch Digital занимается разработкой игры-симулятора пивовара под названием Brewmaster. Об этом сообщило издание PC Gamer.
В Brewmaster геймеры смогут построить свою собственную пивоварню и заняться изготовления алкоголя: от варки до придумывания фирменных этикеток. После этого нужно будет договориться о поставках в магазины или продавать получившийся напиток самостоятельно.
Дата релиза Brewmaster пока не сообщается. Известно, что игра выйдет в сервисе Steam.
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