Тбилиси, , 10:36 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 28 712 исследований на SARS-CoV-2 выявили 529 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 2 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 282 789 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 273 930 победили инфекцию, в том числе 326 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3798 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 13 скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1756 пациентов, в оборудованных гостиницах — 232. На карантине находится 231 человек.

Согласно официальным данным на 1 апреля, в Грузии в результате 28 712 исследований выявили 499 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 437 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 1 апреля отменён запрет на работу детских развлекательных центров, театров и кинотеатров. Также с этого дня разрешено проводить спортивные соревнования в присутствии зрителей. В стране продолжает действовать комендантский час, который длится с 21:00 до 05:00. В общественных местах, в том числе на улице, действует масочный режим.

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