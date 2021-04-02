Ньюарк, США, , 10:33 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев выставлен на драфт отказов. Об этом 1 апреля сообщил журналист Крис Джонстон в Twitter.

В нынешнем сезоне Гусев сыграл 20 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. В сезоне 2019/20 он провёл 66 матчей, забросив 13 шайб и сделав 31 голевой пас.

Напомним, в 2019 году Гусев перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» после окончания контракта с санкт-петербургским СКА, в составе которого он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.