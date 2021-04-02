Москва, , 10:49 — REGNUM Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ возбудила 25 уголовных дел о коррупции в таможенных органах с начала текущего года. За тот же период 2020 года было возбуждено 13 таких дел, сообщил 2 апреля начальник управления по противодействию коррупции ФТС РФ Дмитрий Мурышов.

Он отметил, что представленные за этот год результаты предварительны, так как вклад иных правоохранительных органов ещё не учли. По словам Мурышова, смотреть нужно на число привлечённых должностных лиц, так как в делах может быть несколько эпизодов. Это число в ведомстве оценивают, как стабильное.

«В первом квартале 2021 года возбуждено 25 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 25 лиц. В январе-марте 2020 года было возбуждено 13 уголовных дел в отношении 11 лиц», — сообщил Мурышов ТАСС.

За весь минувший год уголовных дел коррупционной направленности было 70, из них три возбуждены не таможенными, а иными правоохранительными органами.