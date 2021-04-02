Хабаровск, , 10:35 — REGNUM В Хабаровске откроют универсальный авиационный учебный центр для всего Дальнего Востока — врио губернатора региона Михаил Дегтярев обсудил этот вопрос с замруководителя Росавиации Олегом Сторчевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Читайте также: В России шлемы пилотов Су-57 оснастят функцией дополненной реальности

«Мы оценили инфраструктуру хабаровского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Есть аэропорт, который можно использовать для учебных полётов, хорошая база. Важно сохранить уникальные тренажёры. Есть куда двигаться. Тем более сейчас сам университет в Санкт — Петербурге возглавил Юрий Михальчевский, в чьей трудовой биографии значится и Хабаровск», — сказал Олег Сторчевой.

Михаил Дегтярев добавил, что многие лётчики окончили хабаровский филиал и летают сегодня по всей России.

По словам губернатора, международный хабаровский аэропорт, готов стать опорным хабом для новой дальневосточной авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходят испытания шлема с элементами дополненной реальности, который поможет летчикам Су-57 в управлении истребителем и наведении оружия на цель.