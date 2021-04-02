Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM Из международного аэропорта «Платов» не смог вовремя вылететь самолёт авиакомпании «Аэрофлот». Экипаж рейса Ростов-на-Дону — Москва доложил о неисправности самолёта, пишет телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл 1 апреля в 20:37 мск. Как следует из информации, во время запуска двигателей экипаж доложил о неисправности воздушного судна и запросил заруливание с перрона на место стоянки.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Платов», примерно в это время (20:25 мск) в российскую столицу (Шереметьево) вылетел самолёт A-320.