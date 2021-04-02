Иркутск, 2 апреля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников в ответ на запросы, летом 2021 года в ЮНЕСКО намерены самостоятельно провести обзор «состояния сохранности» этого объекта всемирного наследия. Об этом сообщил иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев на странице «Борьба за Байкал — наш экологический «Сталинград» в Facebook. По его словам, принятие законодательных поправок, ослабляющих природоохранный режим озера Байкал, планировалось на 2019 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Чтобы в этом убедиться — посмотрите публикации, размещенные в нашей группе в первые месяцы 2019 г. Но этого не произошло. Поправки были утверждены в самом конце 2020 г. Чем была вызвана задержка? По моему мнению, в значительной мере этому способствовало серьезное внимание к Байкалу в 2019 г. со стороны зарубежных СМИ. Которое подхлестнула громкая история с заводом в Култуке», — пишет учёный.

Напомним, конфликт в связи со строительством завода по производству бутилированной воды в прибайкальском посёлке Култук обострился в начале 2019 года. В том, что по уникальным Таловским болотам проложили глубокие рвы, и в том, что из Священного моря (так называют Байкал) ежедневно будут выкачивать тысячи литров воды, чиновники поначалу видели лишь пользу — создание 150 рабочих мест. Пришлось вмешаться правоохранителям. Незаконность строительства удалось доказать в суде, завод начали сносить.

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Что касается 2020 года, отмечает Виталий Рябцев, то из-за пандемии коронавируса иностранные журналисты Байкал практически не посещали, его проблемы не освещали.

«В условиях этого затишья наши чиновники и проталкивали новую редакцию перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне. Российская общественность пыталась их образумить, но, увы, мало чего добилась. Теперь мы видим возвращение иностранных журналистов на Байкал. Я сам в марте давал интервью для четырех таких групп. И в первую очередь их интересовали ослабления природоохранных запретов, защищающих Священное море», — пояснил учёный. Также он процитировал свежую публикацию вThe Washington Post:

«Хотя Байкал в настоящее время не внесен в список «находящихся в опасности» мест, ЮНЕСКО планирует провести обзор «состояния сохранности» озера в июле. Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рёсслер заявил в своем заявлении, что агентство ООН не получало необходимых экологических оценок от правительства России. « Мы действительно очень обеспокоены сообщениями об ослаблении этого статуса защиты и связались с властями Российской Федерации по этому поводу, но до сих пор не получили никакой дополнительной информации» , — сказал Рёсслер».

Виталий Рябцев надеется, что реальная угроза внесения Байкала в упомянутый список заставит-таки российских чиновников дать задний ход и восстановить недавно отмененные запреты. По его словам, важнейший из них — запрет на застройку ненарушенных природных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что российское правительство положило «под ёлочку» в последний день ушедшего, 2020 года, можно считать настоящим подарком всем «пожирателям Байкала»: утвержденный 31 декабря 2020 года перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, разрешает строительство практически любых объектов!

Иркутский ученый, кандидат биологических наук Виталий Рябцев в своей статье «Новогодний подарок пожирателям Байкала» предупреждает: речь идёт о кардинально изменённом режиме центральной экологической зоны, который нанесет масштабный ущерб байкальской природе, но принесёт огромный куш большому бизнесу.

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