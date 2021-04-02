Майами, США, , 10:28 — REGNUM Канадская теннисистка Бьянка Андрееску одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари в полуфинале турнира в Майами. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4).

Андрееску два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и 5 из 11 брейков.

В финале турнира Андрееску сыграет с австралийской теннисисткой, первой ракеткой мира Эшли Барти.

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