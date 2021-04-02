Москва, , 10:27 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, российская валюта на утренних торгах прибавляет 0,2%, пытаясь реабилитироваться после вчерашнего падения сразу на 0,9% с 75,60 до 76,30 по отношению к американскому доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Утреннее укрепление рубля могло бы продолжиться и днем, все-таки большая часть стран G7, обеспечивающих основной объем торгов на глобальных рынках, сегодня не работают, а значит на российских торгах должны преобладать коррекционные настроения к вчерашним движениям.

Однако, к сожалению, одновременно с праздниками на юго-востоке Украины нарастает геополитическая напряженность, а вслед за ней и антироссийская санкционная угроза.

Силу ее негативного влияния рубль продолжит ощущать и сегодня, плюс во второй половине дня должны выйти очень позитивные данные по американскому рынку труда за март, которые будут дополнительно давить на российскую валюту.

Так что сегодня, несмотря на, казалось бы, очень вероятный коррекционный сценарий движения, может стать для рубля очень сложной.

Конечно, это вряд ли создаст настолько мощное давление на российскую валюту, чтобы пробить верхнюю границу дневного торгового диапазона 75,50−76,50 руб./ доллар, но его будет достаточно чтобы подойти к 76,50 как можно ближе», — считает эксперт.

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