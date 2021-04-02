Астрахань, , 10:26 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при обрушении кровли ангара на территории войсковой части в городе Ахтубинске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

1 апреля перекрытия металлического ангара на территории войсковой части № 15 650 разбирали четыре человека, не прошедшие стажировку, проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. Они не были обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, в ходе работы никто не контролировал соблюдением правил техники безопасности.

При разборе перекрытия корпуса обрушились металлические конструкции. Двое работников погибли, еще двое пострадали.

Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ООО «Промстрой», по статье «Нарушение требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Именно он допустил людей к работе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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