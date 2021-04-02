Абакан, , 10:26 — REGNUM Прививочная кампания против COVID-19 продолжается в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 2 апреля в региональном правительстве, в республику из федерального центра с начала массовой вакцинации поступило более 25 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Вакцина от коронавируса «Спутник V». Чувашия Mz19.ru

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К концу текущей недели ожидается поступление ещё 2,2 тыс. доз, на следующей неделе — 6,5 тыс. доз.

По данным на 2 апреля в Хакасии от COVID-19 привиты 23 225 человек. Обе дозы вакцины получили 17 296 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в республике выявлено 21 882 носителя коронавируса, выздоровел 21 141 человек, скончались 506 ковид-пациентов.

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