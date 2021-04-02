Ташкент, , 10:26 — REGNUM Министерство внутренних дел (МВД) Узбекистана обвинило польскую журналистку Ангешку Пикулицку в распространении ложной информации, порочащей правоохранительные органы республики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что представитель СМИ необъективно освещает информацию вокруг блогера Миразиза Базарова, избитого 27 марта. По версии МВД, Пикулицка освещает «вовсе не происходившие на самом деле события».

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности и направлена на дискредитацию правоохранительных органов нашей страны», — говорится в сообщении.

Ранее Ангешка Пикулицка обвинила спецслужбы Узбекистана в преследовании представителей ЛГБТ-сообщества и назвала их действия «охотой на ведьм».

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