Благовещенск, , 10:31 — REGNUM Открытое горение в кардиологическом центре города Благовещенск ликвидировано сотрудниками противопожарной службы. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 08:24 мск пожарные ликвидировали открытое горение», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что пожарные работали в сложных условиях, так как кардиоцентра находится в здании 1908 года и из-за этого огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям.

Кроме того, добавляется, что в горящем здании была предельно высокая температура и из-за этого пожарным пришлось периодически охлаждать свою специальную одежду. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар в здании кардиохирургического центра по улице Горького в Благовещенске был локализован на площади 1,6 тыс. кв. метров.

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