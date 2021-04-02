Горно-Алтайск, , 10:25 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом, или в шесть раз меньше, чем накануне, 1 апреля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, оба носителя выявлены в Горно-Алтайске.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 16 687. За сутки выздоровели 12 пациентов, а всего с начала пандемии коронавирус поборол 16 301 человек.

223 пациента с COVID-19 к настоящему времени скончались. Таким образом, число активных больных на сегодня, 2 апреля, составляет чуть более 160 человек.