Брянск, , 10:32 — REGNUM В Брянской области 2 апреля подтверждены 90 случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлены 35 828 носителей инфекции. Выздоровели 34 983 человека, в том числе 99 пациентов выписаны за истекшие сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 286 человек.

В лабораториях провели 502 343 исследования на коронавирус, из них 1755 тестов проверены за сутки.