Оренбург, , 10:38 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту грубости водителя маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Ранее девушка в соцсети пожаловалась на водителя автобуса. Якобы он заподозрил, что пассажирка не оплатила в прошлый раз проезд и вытолкал оренбурженку из салона, порвав куртку и уронив в грязь. В свою очередь, девушка заявила, что проезд был оплачен, и тому есть доказательство.

Правоохранители отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.