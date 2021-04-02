Москва, , 10:23 — REGNUM Дети старше 14 лет не имеют ярко выраженных противопоказаний для применения вакцины «Спутник V». Об этом РИА Новости заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14−15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины», — сказал Гинцбург.

По его словам, на сегодняшний день Минздрав РФ активно прорабатывает «вопрос адаптации действующей регуляторики с тем, чтобы она эффективно отвечала текущим и, возможно, будущим вызовам»

По мнению Гинцбурга, эти шаги со стороны министерства могут помочь включить в категорию для вакцинации указанную возрастную категорию детей.