Сеул, , 10:28 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали падение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого с 30 марта по 1 апреля среди тысячи человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента составил 32%, что является самым низким показателем с 2017 года. За неделю показатель сократился на 2%.

Не одобряют деятельность главы государства 58% респондентов, что на 1% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Среди причин негативной оценки респонденты отметили: политику в сфере недвижимости, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем.

Согласно другому опросу, посвящённому кандидатам на пост следующего президента страны, 23% опрошенных отдали своё предпочтение бывшему генеральному прокурору Юн Сок Ёлю и губернатору провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёну. Далее в списке следуют бывший председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (7%), представитель оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (4%) и независимый депутат Хон Чжун Пё (2%).