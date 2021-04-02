Харьков, Украина, , 10:26 — REGNUM В Харькове на территории предприятия по переработке семян подсолнечника произошёл взрыв. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что в одном из производственных ангаров взорвался резервуар.

«В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв. метров», — сказано в сообщении.

На месте происшествия было найдено тело рабочего 1997 года рождения, ещё один сотрудник предприятия 1983 года рождения был госпитализирован с ожогами лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области погиб бывший участник гражданской воны в Донбассе.

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