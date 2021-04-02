Харьков, Украина, 2 апреля 2021, 10:26 — REGNUM В Харькове на территории предприятия по переработке семян подсолнечника произошёл взрыв. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что в одном из производственных ангаров взорвался резервуар.
На месте происшествия было найдено тело рабочего 1997 года рождения, ещё один сотрудник предприятия 1983 года рождения был госпитализирован с ожогами лица.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области погиб бывший участник гражданской воны в Донбассе.
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