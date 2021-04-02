Калуга, 2 апреля 2021, 14:37 — REGNUM Калужская область по результатам 2020 года вошла в Топ-10 регионов России в рейтинге по вводу жилья на душу населения. Общероссийский показатель — 0,56 квадратного метра на одного жителя, в Калужской области он составляет 0,82, сообщает 2 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.
По данным Калугастата, на территории области за счёт всех источников финансирования январе-феврале 2021 года построены многоквартирные дома с 1526 квартирами общей площадью 114,2 тыс. квадратных метров, что составило 106,6% к январю-февралю 2020 года.
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