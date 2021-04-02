Саратов, , 10:26 — REGNUM В здании гостиницы «Россия» в Саратове начнутся противоаварийные работы. Об этом 2 апреля заявил глава администрации города Михаил Исаев. По словам мэра, объект культурного наследия находится в аварийном состоянии.

«Комитетом по архитектуре выдано разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия местного значения, расположенного на углу проспекта Кирова и улицы Горького. Саратовцам это здание известно как гостиница «Россия», — отметил Исаев.

На объекте будет выполнено усиление аварийных простенков второго этажа здания, зафиксируют междуэтажные перекрытия, проведут инъецирование трещин и в целях консервации здания, временно заложат несколько оконных проемов.

С собственником ведутся переговоры по дальнейшей разработке проектной документации по восстановлению здания и ремонтно-реставрационных работ, в том числе инженерных сетей. Все этапы восстановительных работ будут контролироваться, заверил Исаев.

ИА REGNUM ранее сообщало, 30 марта в селе Синенькие Саратовского района в фельдшерско-акушерском пункте произошло частичное обрушение стены, из-за чего эксплуатация здания стала невозможна. Глава города Саратова Михаил Исаев выезжал на место происшествия и взял под личный контроль ситуацию с обрушением стены ФАПа.

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