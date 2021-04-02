Ростов-на-Дону, , 10:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону на территории двух торговых центров откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Они [мобильные пункты] будут располагаться в торговом центре «Талер» по улице Зорге, 33 и в гипермаркете «Лента» по улице Доватора, 267. Открыты пункты будут в пятницу с 15:00 до 20:00 и в субботу-воскресенье с 11:00 до 18:00. Работу обеспечат врачи из городской поликлиники № 42», — пояснил градоначальник в Instagram.

В Ростове-на-Дону участников прививочной кампании ждут в 39 прививочных кабинетах, 11 из них — мобильные. В настоящее время прививку против коронавируса получили 48 тысяч жителей донской столицы.

ИА REGNUM сообщало, что ранее Ростов-на-Дону вошёл в число аутсайдеров по темпам вакцинации от COVID-19.

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