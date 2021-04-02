Ханты-Мансийск, 2 апреля 2021, 10:19 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 76 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 73 случая.
С начала пандемии на 2 февраля в Югре зарегистрировано 54 324 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 848 человек, скончались 783 пациента с COVID-19.