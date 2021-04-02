Владивосток, , 10:21 — REGNUM В школе №6 Владивостока 2 апреля открыли новый спортивный комплекс, строительство которого велось по поручению президента России Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Износ старого здания составлял почти 90% и реконструкции оно не подлежало. Специалисты подготовили две проектно-сметные документации: одну в 2010 году, вторую в 2012-м. Однако на том дело и застопорилось. В силу разных причин к строительству нового спортивного зала позже не приступили.

В 2018 году с посыла губернатора Приморья Олега Кожемяко вышло поручение Путина о строительстве нового спортивного объекта.

Из краевого бюджета выделили 128 млн рублей.

Новый спортивный зал — это уже трехэтажный современный комплекс, где есть универсальный спортзал, с трибунами и балконами для болельщиков, зал для фитнеса и тренажерный зал, кабинеты для уроков труда у мальчиков и домоводства у девочек, стрелковая галерея, раздевалки и душевые, кладовые, подсобные и технические помещения. Общая площадь объекта — 1 824 кв. метра.

С основным зданием школы комплекс соединен крытым переходом.

При этом, заниматься здесь смогут не только ребята этой школы, но и жители микрорайона и их дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Саратовской области отремонтируют 14 спортзалов сельских школ.