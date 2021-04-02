Улан-Удэ, , 10:18 — REGNUM Бывшего главного врача городской поликлиники №6 Улан-Удэ обвинили в мошенничестве и нецелевом расходовании средств. Всего в её отношении возбуждено три уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии.

По данным следствия, в январе 2018 года она главврач вступила в сговор с представителем фирмы для хищения средств. Медик обеспечила проведение торгов и победу компании соучастницы, заключив договор аренды медоборудования на более чем 70 млн рублей. Рыночная стоимость имущества оценивалась в разы меньше. При этом две дорогие лазерные офтальмологические установки поступили лишь через два года после подписания контракта, после того, как главврач подписала акт приёмки всего имущества.

Позже возбуждены новые уголовные дела в связи с нецелевым расходованием средств. По версии следствия, в 2016 году обвиняемая потратила более 11 млн рублей на капремонт арендованного поликлиникой здания, которое было в собственности у предпринимателя.

В июле 2018 года за несколько дней до перевода на другую работу она подписала документы с ложными сведениями о ремонте на 2,6 млн рублей, якобы проведёнными в поликлинике. В 2020 году документ предъявили учреждению для оплаты, но новое руководство поликлиники отказалось платить, сообщим об этом в полицию.

«В собственности и в пользование у обвиняемой и её близких родственников находятся несколько жилых помещений — квартиры в Улан-Удэ и Иркутске, а также благоустроенный дом с земельным участком в пригородном коттеджном поселке. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска или взыскания штрафа на часть данного имущества по ходатайству следствия судом наложен арест», — отметили в управлении.

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