Ярославль, 2 апреля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля опубликовала схему новой маршрутной сети Ярославля, которая начнёт действовать в июле этого года. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Владимир Волков.

City-yaroslavl.ru Автобусы в Ярославле

Первый вариант схемы вызвал негативный отклик горожан, после вмешательства губернатора ее отправили на доработку.

«Наибольшее количество обращений было связано с необходимостью сохранения основных беспересадочных маршрутов. Мы учли пожелания в новой схеме, такая задача была поставлена губернатором Ярославской области Дмитрием Юрьевичем Мироновым. Скорректированная маршрутная сеть прошла процесс согласования в региональном правительстве», — написал Владимир Волков.

По словам мэра, в июле 2021 года на смену маршрутным такси придут 29 новых маршрутов, работающих по регулируемым тарифам. На большинстве маршрутов общественного транспорта начнут действовать социальные льготы и единая система оплаты. Мэр обещает, что «будет соблюдаться расписание, а качество и безопасность перевозок будут расти».

Ознакомиться с новой схемой можно на сайтах: www.new.yargortrans.ru и yartransport.ru.