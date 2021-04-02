Махачкала, , 10:16 — REGNUM В Дагестане установлен факт мошенничества при реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан». Преступная группа, созданная в госучреждении «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ», похитила 20 млн рублей. Материалы проверки прокуратуры легли в основу уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по региону, сообщили 2 апреля в пресс-службе ведомства.

Главным его фигурантом стал директор государственного бюджетного учреждения, а его соучастниками — подчиненные, работники жилищно-строительных кооперативов и другие лица. Создав преступную схему, подозреваемые в 2018 году обманули 12 участников программы по предоставлению жилья молодым семьям.

Злоумышленники заключили с гражданами договоры о приобретении квартир, при этом вовсе не собираясь предоставлять им жилье. Денежные средства, в том числе субсидии, средства материнского капитала и личные накопления потерпевших на общую сумму около 20 млн рублей были похищены.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, в том числе обыски в домах у подозреваемых, а также устанавливаются другие члены преступной группы.