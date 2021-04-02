Джакарта, 2 апреля 2021, 10:15 — REGNUM Безопасность во время долгих пасхальных праздников в Индонезии будет обеспечивать вооруженная полиция, сообщает CNN Indonesia.
Полиция будет патрулировать многолюдные места и дежурить у основных государственных объектов, включая церкви.
Полиция усилила меры безопасности после предполагаемого террористического нападения на главное управление полиции в Джакарте 31 марта 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии разрешило проводить очные занятия в 96 школах Джакарты с 7 апреля.
Подробнее в материале: Очные занятия в ряде школ Индонезии возобновятся 7 апреля