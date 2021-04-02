Киев, , 10:14 — REGNUM Известного поэта, драматурга и признанного классика русской литературы Николая Гоголя «принудительно записали в русские». Такое мнение высказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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«Русские всегда позиционировали Гоголя как русского писателя и классика русской литературы. Даже на Украине его произведения иногда идут в программе «зарубежки», — написал Ткаченко в своё телеграмм-канале. — Украинца Гоголя, родившегося на Полтавщине, принудительно записали в русские. И лишь за то, что он писал по-русски».

Говоря об «украинскости» Гоголя, глава ведомства добавил, что Николай Гоголь — «один из самых известных украинских писателей», родился 212 лет назад, в Сорочинцах на Полтавщине и в действительности был выходцемиз «украинского казацкого дворянского рода Гоголей-Яновских», а его предок — гетман Правобережной Украины Остап Гоголь.

Напомним, Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля (20 марта по старому стилю) 1809 года в Великих Сорочинцах Миргородского уезда Полтавской губернии, а умер 4 марта (21 февраля) 1852 года в Москве. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МИД Украины заявили, что российский центр науки и культуры в Киеве «дерзко посягнул» на украинского поэта Тараса Шевченко, назвав его русско-украинским поэтом. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Шевченко на самом деле якобы был «борцом с Россией», добавив, что отрицают любые «российские нарративы» о Шевченко.

Напомним, украинский министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что граждане Украины не должны отказываться от языка Гоголя, Шевченко, Булгакова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей, а использовать русский язык в своих целях, например, для «контрпропаганды».