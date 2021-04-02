Сеул, , 10:14 — REGNUM В сети обнародовано видео с тестированием в Южной Корее обновленного кроссовера KIA Sportage 2022 модельного года. Видео размещено на YouTube-канале 무한질주TV («Бесконечный бег»).

На заснятой модели Sportage имеются плотный камуфляж и специальные фальшпанели для маскировки реальных очертаний кузова. Тем не менее можно рассмотреть, что фары у автомобиля V-образные.

Ожидается, что Sportage оснастят новыми дисплеями «приборки» и информационно-развлекательного комплекса. Кроме того, авто получит множество опций безопасности.

Покупателям будут предложены две версии Sportage с двумя вариантами колесной базы. Собираться модель будет на той же «тележке», что и новый Hyundai Tucson 2022 года выпуска.

В моторной линейке машины будет бензиновый, дизельный и электрифицированный моторы.

Ранее компания KIA открыла в Кустанайской области Казахстана производственную линию на предприятии ТОО «СарыаркаАвтоПром». На заводе теперь будут выпускаться картеры мостов, блоки цилиндров и головки блоков цилиндров для грузовых машин К5 нового поколения.

Читайте также: В Южной Корее отзовут сотни тысяч автомобилей Hyundai, KIA и BMW