Пермь, , 10:36 — REGNUM В Пермском крае до конца 2021 года появятся три новых центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба краевой администрации.

ЦАОП создадут в Чусовом, Кудымкаре и Соликамске. Лечение в них смогут получать и жители прилегающих территорий.

Добавим, что первый амбулаторный центр онкологической помощи в Прикамье был открыт в конце 2019 года на территории города Березники. На сегодняшний день кроме Березников ЦОАП действуют в Кунгуре, Краснокамске, Чайковском и пермской Городской клинической больнице № 4. Все центры оснащены оборудованием, чтобы сделать УЗИ, эндоскопию, гистологию, рентген, лабораторные анализы.

В ЦОАП пермяков направляют районной или городской поликлиники при подозрении злокачественного новообразования. В центрах проводят допобследование, и в случае подтверждения предварительного диагноза пациент едет в в Пермский краевой клинический онкодиспансер, где консилиум врачей определяет тактику лечения.