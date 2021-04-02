Москва, , 10:10 — REGNUM Зять артиста Димы Билана заявил в суде, что не брал с певца 19,5 млн рублей. Об этом пишет издание StarHit 2 апреля.

По данным издания, Геннадий Белан-Зимин в Бабушкинском районном суде утверждал, что не брал деньги у своего известного родственника, и в документе, доказывающем обратное, стоит не его подпись. «Производство по делу было приостановлено, назначена судебная почерковедческая экспертиза», — прокомментировали в суде.

Конфликт между Димой Биланом и его зятем произошел в 2020 году. Тогда певец подал иск на мужа своей старшей сестры Елены Белан, который, по его словам, брал у него в долг 19,5 млн рублей.

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