Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM Следует разобраться, почему произошла отмена конкурса по возвращению Краснознамённой группы с орденом Ленина в Екатеринбурге. Об этом заявили руководители ветеранских организаций Екатеринбурга и Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Краснознамённая группа с орденом Ленина Комитет в защиту исторического достоинства (Екатеринбург)

Глава Екатеринбургского городского совета ветеранов Фёдор Ледерер признался, что сильно удивлён сообщением мэрии об отмене конкурса. «Буквально на днях передавали, что принято решение о восстановлении Краснознамённой группы на прежнем месте», — напомнил Ледерер.

Он выразил надежду, что ситуация с отменой конкурса — это «временное явление». «Может, это нормальный процесс по поиску подрядчика, и через полмесяца исполнитель появится? — предположил глава совета ветеранов. — Если говорить на перспективу, я присоединяюсь ко мнению, что памятник всё-таки нужно восстанавливать.

А председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда и боевых действий Юрий Судаков отметил, что нужно детально разобраться в причинах отмены конкурса.

«Может, какие-то финансовые затруднения? Или каких-то моментов мы не знаем? — спрашивает Судаков. — Если нет средств или нет проекта, то надо спросить: кто виновен?

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознамённая группа с орденом Ленина была подарена городу за трудовой подвиг и вклад в разгром фашистских захватчиков. В 2013 году Символ Победы варварски снесла мэрия Екатеринбурга. Позже чиновники неоднократно обещали вернуть памятник, но площадка под группу до сих пор пустует.

Требуется провести ремонт затворной камеры плотины, чтобы удалось вернуть Краснознамённую группу. Проектно-сметная документация уже разработана, однако в мэрии заявили, что не могут найти подрядчиков, поэтому вопрос снова завис в воздухе.

Читайте ранее в этом сюжете: Отмена тендера по Краснознамённой группе выглядит подозрительно — мнение