Одесса, Украина, , 10:11 — REGNUM В Одессе неизвестные облили фекалиями памятник участникам гражданской войны на Украине, которые погибли в Донбассе. Об этом написал бывший боевик ВСУ Валерий Пузик 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также опубликовал фото, из которого следует, что памятник стоит напротив здания Одесской областной администрации.

В пресс-службе Национальной полиции Украины заявили, что по данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области неизвестные уничтожили памятный знак, посвящённый российско-украинской дружбе.

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