Чебоксары, , 10:04 — REGNUM В Чебоксарах признали несостоявшимся ещё один аукцион по строительству дороги. Цена контракта превышала 182 млн рублей, была подана одна заявка, но строительную компанию не допустили к участию. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары. Победитель конкурса должен был построить дорогу № 2 в первой очереди 7-го микрорайона центральной части города Чебоксары (микрорайон Радужный).

Начальная цена контракта определена в размере 182 407 099 рублей. Данные средства выделяются из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Согласно протоколу, заявку подала одна строительная компания, члены комиссии единогласно не допустили её к участию из-за несоответствия одному из установленных требований.

«По результатам рассмотрения единственной заявки согласно ч. 16 ст. 66 закона № 44-ФЗ признать аукцион несостоявшимся», — говорится, в частности, в протоколе.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Чебоксарах подвели итоги электронного аукциона по строительству магистральной дороги в микрорайоне Новый город с начальной ценой в 302,7 млн рублей. Его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

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