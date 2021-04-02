Чебоксары, 2 апреля 2021, 10:04 — REGNUM В Чебоксарах признали несостоявшимся ещё один аукцион по строительству дороги. Цена контракта превышала 182 млн рублей, была подана одна заявка, но строительную компанию не допустили к участию. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары. Победитель конкурса должен был построить дорогу № 2 в первой очереди 7-го микрорайона центральной части города Чебоксары (микрорайон Радужный).
Начальная цена контракта определена в размере 182 407 099 рублей. Данные средства выделяются из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
Согласно протоколу, заявку подала одна строительная компания, члены комиссии единогласно не допустили её к участию из-за несоответствия одному из установленных требований.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Чебоксарах подвели итоги электронного аукциона по строительству магистральной дороги в микрорайоне Новый город с начальной ценой в 302,7 млн рублей. Его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
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