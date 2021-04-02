Пекин, , 10:04 — REGNUM Среди погибших и пострадавших в результате схода с рельсов поезда на Тайване граждан России нет. Об этом 2 апреля сообщили в посольстве РФ в КНР.

«По предварительным результатам, среди погибших и пострадавших российских граждан обнаружено не было», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 36 человек погибли в результате крушения поезда на востоке Тайваня. На месте происшествия работают спасатели и медики, они помогают эвакуировать людей из разбившегося поезда. Причины произошедшего выясняются.

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