Брюссель, 2 апреля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Глава Европейской народной партии и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск 1 апреля на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал встречу премьер-министров Польши и Венгрии Матеуша Моравецкого и Виктора Орбана с лидером итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини в Будапеште.

DonkeyHote Дональд Туск

«Пока Украина, ЕС и США настороженно наблюдают за активностью российских военных у границ Украины, Орбан, Моравецкий и Сальвини создали пропутинскую коалицию в Европейском союзе. Просто нет слов», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, а также итальянского политика из правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. Политики обсудили создание международного правого политического движения, которое будет выступать против мультикультурализма, миграции и разрушения семейных ценностей в Евросоюзе.