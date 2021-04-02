Москва, , 10:08 — REGNUM Москва исходит из того, что все нормы мореплавания в районе проведения работ по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») будут соблюдаться строгим образом. Об этом 2 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться», — приводит его слова ТАСС.

Также Грушко уточнил, что российские власти продолжают считать данный проект отвечающим интересам укрепления энергобезопасности Европы и считают, что отношение к «СП-2» будет таким, «а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон».

Кроме этого, замглавы МИД РФ добавил, что у Москвы есть полная уверенность в том, что данный проект будет закончен и он станет «символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС».

«В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта», — подчеркнул он.

Отметим, ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке труб газопровода «СП-2», что, по мнению компании, носит характер провокаций и может привести к аварийному повреждению трубопровода.