Москва, , 10:15 — REGNUM Авиабилет из Москвы в Набережные Челны с вылетом во II квартале, купленный в январе-марте, подорожал на 121% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это максимальный скачок в цене билета, пишет 2 апреля газета «Известия» со ссылкой на данные интернет-площадок по продаже билетов.

В число направлений из столицы, подорожавших заметнее всего, также вошли Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46% и Ростов-на-Дону — на 36%. Заметно дороже обойдутся полёты из Сочи в Пермь — на 58% и из Новосибирска в Нижневартовск — 41%.

На 30−36% подросли в цене авиабилеты из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар. Перелёты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград и Симферополь, а также из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону прибавили в цене более 15%.

Подорожание авиабилетов — общая тенденция, отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Авиакомпании накопили убытки и долги за период пандемии, кроме того, выросли операционные издержки. Перевозчикам дороже обходятся топливо и услуги аэропортов. Одновременно с этим растут цена на гостиницы, продукты питания и прочее.

«Теперь ценовая политика авиакомпаний приходит в соответствие с реальностью», — сказал эксперт.