Лянтор, Югра, , 10:02 — REGNUM В Югре жителей Сургутского района привлекли к административной ответственности за стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Факт стрельбы был выявлен при мониторинге социальных сетей. На опубликованном видео было запечатлено, как гости возле ресторана несколько раз выстрелили в воздух.

Полицейские установили личности стрелявших жителей Лянтора 1988, 1995 и 1998 годов рождения. Выяснилось, что стрельба велась из охолощенных пистолетов. Каждому из нарушителей назначен штраф в 50 тыс. рублей. Во столько им обошлось выражение радости за новобрачных.