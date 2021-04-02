Ташкент, , 10:01 — REGNUM В первый день вакцинации против коронавируса прививку получили 5018 граждан Узбекистана, сообщили 2 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Вакцинацию прошли 3147 медицинских работников и 1871 гражданин старше 65 лет. В Ташкенте прививку получил 1651 человек, в Ферганской области — 467, в Кашкадарьинской области — 389.

Ранее Узбекистан получил 660 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 1 млн доз ZF-UZ-VAC2001. Власти республики также ведут переговоры с Россией о поставке 1 млн доз вакцины «Спутник V».

Кроме того, во втором квартале 2021 года Узбекистан получит 3,5 млн доз вакцины AstraZeneca и 2 млн доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001.

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