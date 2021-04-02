Барнаул, , 10:01 — REGNUM Человек может эффективно трудиться только в условиях полноценного отдыха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель фракции справедливая Россия в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя данные опроса, из которого следует, что четверть сотрудников компаний в РФ выходят на работу, даже находясь в отпуске, она отметила:

«Уважение начальника к подчиненным стимулирует работать лучше. И мне повезло, что мой работодатель разделяет такую позицию. И поэтому когда появляются экстренные задачи я всегда готова к трудовому подвигу. Командный дух у нас крепок, так как сформировался он не только на профессиональной почве, но и на партийно-идеологической».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан», поступившим в распоряжение «Известий», четверть сотрудников российских компаний (25,5%) выходят на работу по требованию руководства, даже находясь в отпуске.