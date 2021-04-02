Варшава, , 10:00 — REGNUM Варминско-Мазурский университет (Польша) направит 26 студентов-добровольцев лечебного факультета в инфекционные отделения больниц Варминско-Мазурского воеводства республики для оказания помощи врачам в работе с пациентами с COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 2 апреля ректор Варминско-Мазурского университета, профессор Лешек Громадзиньский.

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По его словам, готовность помощи со стороны молодых людей говорит об их отзывчивости, но также о желании овладеть практической стороной профессии врача.

«Месяц, проведенный в отделении пациентов с диагнозом COVID-19 с точки зрения опыта, практики, отношения к профессии — это сейчас самое важное. С другой стороны, это реальная помощь инфекционным отделения в лечении и опеке пациентов, находящихся действительно в тяжелом состоянии», — заявил он.

Список студентов передан главе Варминско-Мазурского воеводства, который распределит их по местам работы. Громадзиньский также добавил, что все добровольцы, которые отправятся помогать врачам, вакцинированы от COVID-19.