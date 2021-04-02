Саратов, , 10:00 — REGNUM В Саратове в предстоящую субботу, 3 апреля, будет организована ярмарка «выходного дня», которая пройдет на трех торговых площадках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Сельхозтоваропроизводители, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности представят свою продукцию на торговых площадках в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, на рынках в поселках Юбилейный и Елшанка. К реализации будут предложены мясо, молоко и молочные продукты, овощи, рыба, домашняя птица, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, сахар и кондитерские, изделия. колбасы и мясные полуфабрикаты, мёд и другие продукты питания.

График работ ярмарок — с 8:00 до 16:00 (местное время).

ИА REGNUM напоминает, с 8 по 14 марта в Саратове провели ярмарку мёда и продукции пчеловодства.

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