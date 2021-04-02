Челябинск, , 09:57 — REGNUM В Челябинской области вакцинацию от COVID-19 можно будет сделать сразу в семи торгово-развлекательных комплексах. Об этом сообщает оперштаб.

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В Челябинске 3 апреля для этого будут открыты пункты в четырёх ТРК. А 3 и 4 апреля все желающие смогут привиться в одном ТРК Миасса и двух Магнитогорска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бесплатная вакцинация проходила только в торговых комплексах Челябинска. 20 марта пункт работал в одном ТРК, а 27-го уже в двух. Первую прививку там поставили уже нескольким сотням человек.